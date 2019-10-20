Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция и США договорились о создании зон безопасности в Сирии 

News.ru + ещё 1
Турция и США договорились по Сирии
Фото: zhengsiyuan/Source: XinHua/Global Look Press
Анкара договорилась с Вашингтоном о создании контролируемой турецкими войсками зоны безопасности на границе с Сирией. Её протяженность составит 444 км, сообщил в советник президента Турции Ясин Актай.
По его словам, письменную договорённость стороны не составили. Однако, это не означает, что есть разногласия по поводу содержания соглашения, подчеркнул Актай.
Он уточнил, что в зону безопасности полностью войдёт восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. По словам Актая, это обсуждалось с США, и сторонам удалось достигнуть взаимопонимания по этому вопросу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Как ранее писал News.ru, Турция заявила, что продолжит наступление в том случае, если курды не покинут зону безопасности. Анкара дала им на выход не более пяти дней.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
News.ru: последние новости
Более 180 человек пострадали на акциях протеста в Каталонии Более 180 человек пострадали на акциях протеста в Каталонии Лукашенко рассказал, что на посту президента крутится «как белка в колесе» Лукашенко рассказал, что на посту президента крутится «как белка в колесе» Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз 31 октября Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз 31 октября
Комментарии1
В мире , Армия , Реджеп Эрдоган , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Способы дать ответ России: о новом оружии Украины
Способы дать ответ России: о новом оружии Украины11
ЧП в Красноярском крае: пропавших ищут
ЧП в Красноярском крае: пропавших ищут16
В РФ оценили шансы новых поставок оружия в Турцию
В РФ оценили шансы новых поставок оружия в Турцию5
Пентагон официально взялся за «материалы НЛО»
Пентагон официально взялся за «материалы НЛО»
Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь
Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь842
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение