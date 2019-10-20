Турция и США договорились по Сирии

Турция и США договорились о создании зон безопасности в Сирии

Анкара договорилась с Вашингтоном о создании контролируемой турецкими войсками зоны безопасности на границе с Сирией . Её протяженность составит 444 км, сообщил в советник президента Турции Ясин Актай.

По его словам, письменную договорённость стороны не составили. Однако, это не означает, что есть разногласия по поводу содержания соглашения, подчеркнул Актай.

Он уточнил, что в зону безопасности полностью войдёт восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. По словам Актая, это обсуждалось с США, и сторонам удалось достигнуть взаимопонимания по этому вопросу.

Как ранее писал News.ru, Турция заявила, что продолжит наступление в том случае, если курды не покинут зону безопасности. Анкара дала им на выход не более пяти дней.