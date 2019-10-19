Украина согласовала формулу Штайнмайера три месяца назад

Украина согласовала формулу Штайнмайера еще три месяца назад — СМИ

Украина согласовала «формулу Штайнмайера» еще в июле 2019 года. Об этом свидетельствует письмо, которое представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме направил глава Офиса президента Андрей Богдан , передает «Новое время» 18 октября

«Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции», — говорится в письме.

Документ датирован 16 июля 2019 года.

В приложении указывается, что стороны обязаны подготовить правовые рамки для предоставления особого статуса Донбассу.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. "особый статус" (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», — говорится в приложении.

Ранее сообщалось, что 1 октября контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

В ответ на согласование документа члены ультраправых организаций вышли на митинги в разных городах Украины с призывами не «сдавать» Украину.