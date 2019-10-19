Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина согласовала формулу Штайнмайера еще три месяца назад — СМИ 

Украина.ру + ещё 1 1 час назад
Украина согласовала формулу Штайнмайера три месяца назад
Фото: пресс-служба президента Украины
Украина согласовала «формулу Штайнмайера» еще в июле 2019 года. Об этом свидетельствует письмо, которое представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме направил глава Офиса президента Андрей Богдан, передает «Новое время» 18 октября
«Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции», — говорится в письме.
Документ датирован 16 июля 2019 года.
В приложении указывается, что стороны обязаны подготовить правовые рамки для предоставления особого статуса Донбассу.
«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. "особый статус" (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», — говорится в приложении.
Ранее сообщалось, что 1 октября контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
В ответ на согласование документа члены ультраправых организаций вышли на митинги в разных городах Украины с призывами не «сдавать» Украину.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
Последние новости
Что стоит за требованием Украины распустить ДНР и ЛНР Что стоит за требованием Украины распустить ДНР и ЛНР «Очень приятно, царь!»: украинцы высмеяли поведение Разумкова в Раде «Очень приятно, царь!»: украинцы высмеяли поведение Разумкова в Раде "Замечательная глупость!". У украинцев хотят «забрать» треть зарплат "Замечательная глупость!". У украинцев хотят «забрать» треть зарплат
Комментарии
В мире , Украина , Леонид Кучма , Андрей Богдан , ОБСЕ , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири71
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану39
Москва может оставить Минск без кредита
Москва может оставить Минск без кредита29
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»170
Грузия обвинила Россию в провокации
Грузия обвинила Россию в провокации594
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение