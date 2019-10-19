Граждан Бахрейна призвали покинуть Ливан

Власти Бахрейна призвали своих граждан покинуть Ливан из-за беспорядков

Министерство иностранных дел Бахрейна призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан из-за беспорядков, сообщается в заявлении на официальном сайте ведомства.

Протесты в пятницу охватили Бейрут и ряд других городов, в том числе на востоке страны в долине Бекаа. Протестующие перекрыли ключевые трассы, в том числе ведущие в аэропорт Бейрута и в Дамаск , и жгут покрышки. В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов с силовиками с использованием коктейлей Молотова и светошумовых гранат.

"Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн призывает всех граждан, которые сейчас находятся в Республике Ливан, немедленно покинуть страну из-за событий, которые вынуждают всех принять необходимые меры предосторожности", — говорится в документе.

Согласно заявлению, министерство также призвало граждан Бахрейна не ездить в Ливан и не подвергать свою жизнь возможным рискам.

Кабинет министров Ливана ранее одобрил введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов — за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году.

В четверг в Бейруте и ряде крупных городов начались массовые демонстрации, перешедшие в беспорядки и столкновения с силами безопасности. Ливанская полиция применила слезоточивый газ для разгона активистов в центре города. По данным местных СМИ, пострадали не менее 60 человек, включая сотрудников полиции. Сообщалось о гибели двух иностранных рабочих.

Демонстранты призывают к отставке правительства и улучшению экономической ситуации в стране. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил в пятницу в ходе первого выступления с начала охвативших страну протестов против ухудшения экономической ситуации, что дает 72 часа правительству на ответы на его вопросы относительно решений кризиса.

Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе.