Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Twitter премьер-министра.

"Друзья, мы договорились об отличной новой сделке по Brexit. Эта новая сделка позволяет нам покинуть ЕС в двухнедельный срок 31 октября. Так что мы можем сфокусироваться на приоритетах общества и вместе вернуть страну обратно", — обратился Джонсон к парламентариям и гражданам.

По словам премьер-министра, новое соглашение позволяет Британии "вернуть контроль над законами, границами, финансами и торговлей без перебоев". Также сделка "устанавливает новые отношения с ЕС, основанные на свободной торговле и дружелюбном сотрудничестве".

Британия покинет Таможенный союз ЕС и сможет заключать соглашения о свободной торговле со странами во всем мире. "Завтра у парламентариев будет возможность проголосовать за эту сделку так, чтобы Великобритания могла вернуть себе контроль, покинуть ЕС и двигаться вперед", — отметил Джонсон.

"Я хочу, чтобы мы выполнили Brexit в субботу, чтобы мы могли двигаться вперед к другим приоритетам, таким как уровень жизни, система здравоохранения, сокращение преступности и защита окружающей среды. Давайте осуществим Brexit!" — заключил глава британского правительства.

В субботу палата общин парламента Великобритании проголосует по тексту нового соглашения о Brexit, достигнутого между Лондоном и Брюсселем в четверг. Правительство внесет предложение либо проголосовать за соглашение, либо согласиться с выходом из ЕС без соглашения. Депутаты также имеют право вносить поправки к предложению правительства.