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Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit 

РИА Новости 2 часа назад
Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне голосования британского парламента по новому соглашению о Brexit призвал поддержать сделку, чтобы 31 октября страна покинула Евросоюз.
Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Twitter премьер-министра.
"Друзья, мы договорились об отличной новой сделке по Brexit. Эта новая сделка позволяет нам покинуть ЕС в двухнедельный срок 31 октября. Так что мы можем сфокусироваться на приоритетах общества и вместе вернуть страну обратно", — обратился Джонсон к парламентариям и гражданам.
По словам премьер-министра, новое соглашение позволяет Британии "вернуть контроль над законами, границами, финансами и торговлей без перебоев". Также сделка "устанавливает новые отношения с ЕС, основанные на свободной торговле и дружелюбном сотрудничестве".
Британия покинет Таможенный союз ЕС и сможет заключать соглашения о свободной торговле со странами во всем мире. "Завтра у парламентариев будет возможность проголосовать за эту сделку так, чтобы Великобритания могла вернуть себе контроль, покинуть ЕС и двигаться вперед", — отметил Джонсон.
"Я хочу, чтобы мы выполнили Brexit в субботу, чтобы мы могли двигаться вперед к другим приоритетам, таким как уровень жизни, система здравоохранения, сокращение преступности и защита окружающей среды. Давайте осуществим Brexit!" — заключил глава британского правительства.
В субботу палата общин парламента Великобритании проголосует по тексту нового соглашения о Brexit, достигнутого между Лондоном и Брюсселем в четверг. Правительство внесет предложение либо проголосовать за соглашение, либо согласиться с выходом из ЕС без соглашения. Депутаты также имеют право вносить поправки к предложению правительства.
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Комментарии
В мире , Европа , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , Великобритания
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