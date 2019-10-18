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Трамп позвонил в космос, чтобы поздравить женщин-астронавтов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Трамп позвонил в космос
Фото: AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп позвонил в открытый космос, чтобы поздравить астронавтов НАСА Кристину Кук и Джессику Мейр с "первым женским выходом в открытый космос", отметив их храбрость.
Сеанс связи президента с работающими за пределами МКС астронавтами, который транслировало из Белого дома НАСА, начался с заминки. "Станция, это президент Дональд Трамп. Вы меня слышите?" — спросил президент и лишь через несколько секунд услышал спокойный и совершенно не эмоциональный голос Джессики Мейр: "Да, мы вас слышим".
Трамп немного смутился холодному приему в открытом космосе и явно был не готов к тому, что связь с космосом идет с задержкой. "Я начал о вас волноваться, вы там в интересном месте", — пошутил Трамп и затем перешел к официальной части. Как напомнили журналисты президентского пула, в последний раз действующий президент США общался с астронавтами во время их выхода в открытый космос в 1969 году в ходе высадки американцев на Луну.
"Это первый раз для женщины за пределами космической станции, бортинженеры Кристина Кук и Джессика Мейр, хочу поздравить вас. То, что вы делаете — невероятно, вы очень отважные люди, не думаю, что я бы на это пошел", — сказал президент США. Он отметил, что Кук и Мейр "проводят первый в истории женский выход в открытый космос для замены детали на внешней поверхности космической станции". "Поздравляю Кристина, Джессика, это по-настоящему историческое событие, и вы сейчас на телеэкранах по всему миру, поэтому не волнуйтесь", — сказал Трамп. Он тут же попытался спросить, что бы астронавты хотели сказать тем, кто видит их в эти минуты, "особенно молодым женщинам, кто интересуется космосом", забыв про 4-5 секундную задержку связи, о которой ему напомнил глава НАСА Джим Брайденстайн.
Когда слово взяла Джессика Мейр, она сказала: "Прежде всего, мы не хотим присваивать себе слишком много заслуг, поскольку было уже много других женщин в открытом космосе до нас, сейчас просто впервые две женщины работают одновременно снаружи". Астронавт отметила, что считает честью выполнять свою работу.
По завершении сеанса связи с Белым домом астронавты продолжили выполнение заданий по техническому обслуживанию космической станции в открытом космосе. Это стало первым случаем в истории, когда две женщины одновременно работают в открытом космосе.
Кристина Кук и Джессика Мейр покинули станцию около 15.00 мск, уже завершили выполнение главной задачи по замене блока питания на американском сегменте МКС и выполняют дополнительные задания. Внеплановый выход в открытый космос женского дуэта проходит в штатном режиме и уже продолжается больше запланированных 5,5 часов.
Для Кук это четвертый выход в открытый космос, для Мейр — первый. Они стали 14-й и 15-й женщинами в открытом космосе, первой в нем побывала космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.
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Комментарии1
В мире , США , Кристина Кук , Светлана Савицкая , Дональд Трамп , NASA
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