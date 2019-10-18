В Барселоне начались беспорядки

В центре Барселоны недалеко от здания представительства Национальной полиции начались беспорядки, сообщает корреспондент РИА Новости.

Их спровоцировали участники акции студентов и радикалов, которые переворачивают и поджигают мусорные контейнеры.

Полиция пытается остановить протестующих, которые в ответ бросают различные предметы.

Одновременно в центре каталонской столицы проходит мирная акция, в которой, по официальным данным, участвуют 525 тысяч человек.

Сейчас центр Барселоны полностью блокирован. Дороги перекрыты, не работают некоторые станции метро, общественный транспорт не ходит, добраться на такси в центр города также невозможно.

Митинги, беспорядки, перекрытия дорог и железнодорожных путей начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам по обвинению в причастности к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Девять человек приговорили к срокам от девяти до тринадцати лет заключения за мятеж, три человека признали виновными в неподчинении и приговорили к штрафу.