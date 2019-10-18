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В Барселоне начались беспорядки 

РИА Новости 3 часа назад
В Барселоне начались беспорядки
Фото: © REUTERS / Albert Gea
В центре Барселоны недалеко от здания представительства Национальной полиции начались беспорядки, сообщает корреспондент РИА Новости.
Их спровоцировали участники акции студентов и радикалов, которые переворачивают и поджигают мусорные контейнеры.
Полиция пытается остановить протестующих, которые в ответ бросают различные предметы.
Одновременно в центре каталонской столицы проходит мирная акция, в которой, по официальным данным, участвуют 525 тысяч человек.
Сейчас центр Барселоны полностью блокирован. Дороги перекрыты, не работают некоторые станции метро, общественный транспорт не ходит, добраться на такси в центр города также невозможно.
Митинги, беспорядки, перекрытия дорог и железнодорожных путей начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам по обвинению в причастности к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Девять человек приговорили к срокам от девяти до тринадцати лет заключения за мятеж, три человека признали виновными в неподчинении и приговорили к штрафу.
В ходе столкновений в разных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более ста человек.
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В мире , Европа , МВД , РИА Новости
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