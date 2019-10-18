Назван автор матерного послания в адрес РФ на базе в САР 

Автором матерных посланий в адрес российских военных мог быть украинец. Об этом изданию «Комсомольская правда» рассказал курдский офицер в Манбидже.
«На самом деле эти глупые надписи делали не американцы. Во-первых, у них не принято ругаться на тему нетрадиционной ориентации. Во-вторых, с вашими офицерами они всегда вели себя подобающе. Это скорее всего сделал их переводчик на русский. Он из США, но украинец. Я слышал, вы с ними не очень дружите…», — сказал он.
Ранее военный корреспондент Олег Блохин опубликовал фотографии военной базы в Манбидже, оставленной американскими военными. В одном из помещений на доске осталось изображение российского флага и крупная надпись «педик», несколько нарисованных пенисов, один из которых раскрашен в цвета российского флага, и надпись comrades like dudes («товарищам нравятся парни»).
13 октября США объявили о выводе своих войск из Сирии из-за проводимой Турцией операции «Источник мира», направленной на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Исламским Государством» (террористическая организация, запрещена в России).