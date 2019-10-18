В США небольшой самолёт столкнулся с автомобилем 

В США в штате Висконсин возле города Леджевью одномоторный самолёт в ходе посадки столкнулся с автомобилем, в результате чего погиб пилот. Об этом информирует WBAY.
По данным офиса шерифа округа Браун, пилот планировал совершить посадку на частном аэродроме, но столкнулся с машиной, которая ехала по расположенной рядом дороге.
Водителя автомобиля госпитализировали, угрозы его жизни нет.
В связи с произошедшим организовано расследование.
Ранее на Аляске самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, в результате чего пострадали 12 человек.