В США небольшой самолёт столкнулся с автомобилем

США в штате Висконсин возле города Леджевью одномоторный самолёт в ходе посадки столкнулся с автомобилем, в результате чего погиб пилот. Об этом информирует WBAY.

По данным офиса шерифа округа Браун, пилот планировал совершить посадку на частном аэродроме, но столкнулся с машиной, которая ехала по расположенной рядом дороге.

Водителя автомобиля госпитализировали, угрозы его жизни нет.

В связи с произошедшим организовано расследование.

Ранее на Аляске самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, в результате чего пострадали 12 человек.