Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой

Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до телеведущей Ольги Скабеевой

«Мы создали в Верховной раде межфракционное объединение «Кубань», которое займется возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев», — заявил Гончаренко.

По его словам, в первую очередь члены объединения намерены заняться Кубанью, однако и другие территории, где «проживают компактно украинцы», будут находиться под их «пристальным вниманием», фрагмент эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия» публикует «Вести.ru».

Нардеп признал, что сейчас объединение не сможет пойти на Кубань, так как «никто нас туда не пустит». Однако, по его словам, он уже слышит, как «Россия скрежещет зубами».

Затем Гончаренко обратился к Скабеевой. «Оленька, не бойся! Мы и до тебя дойдем обязательно», — сказал он.

Инициативу Гончарука по возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев в культурное и социальное поле прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Он заявил, что украинским депутатам сперва следует поинтересоваться мнением жителей Кубани, «хотят ли они куда-либо возвращаться». Губернатор пригласил депутатов Верховной рады посетить Кубанский государственный университет и послушать там лекции об истории края, чтобы не высказывать в будущем подобных инициатив.