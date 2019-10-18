Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой
Фото: РИА Новости
Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до телеведущей Ольги Скабеевой.
«Мы создали в Верховной раде межфракционное объединение «Кубань», которое займется возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев», — заявил Гончаренко.
По его словам, в первую очередь члены объединения намерены заняться Кубанью, однако и другие территории, где «проживают компактно украинцы», будут находиться под их «пристальным вниманием», фрагмент эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия» публикует «Вести.ru».
Нардеп признал, что сейчас объединение не сможет пойти на Кубань, так как «никто нас туда не пустит». Однако, по его словам, он уже слышит, как «Россия скрежещет зубами».
Затем Гончаренко обратился к Скабеевой. «Оленька, не бойся! Мы и до тебя дойдем обязательно», — сказал он.
Инициативу Гончарука по возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев в культурное и социальное поле прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он заявил, что украинским депутатам сперва следует поинтересоваться мнением жителей Кубани, «хотят ли они куда-либо возвращаться». Губернатор пригласил депутатов Верховной рады посетить Кубанский государственный университет и послушать там лекции об истории края, чтобы не высказывать в будущем подобных инициатив.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной».
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Поездки за границу становятся опасными Поездки за границу становятся опасными Макрон поставил под сомнение функционирование НАТО на фоне событий в Сирии Макрон поставил под сомнение функционирование НАТО на фоне событий в Сирии Эрдоган: Мы не забыли невежливое письмо Трампа Эрдоган: Мы не забыли невежливое письмо Трампа
Комментарии11
В мире , Украина , Новости Кубани , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Вениамин Кондратьев , Ольга Скабеева , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила России ноту протеста
Украина направила России ноту протеста33
МИД России ответил на обвинения Эквадора
МИД России ответил на обвинения Эквадора131
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе9
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва23
Минобороны получило новые баллистические ракеты
Минобороны получило новые баллистические ракеты83
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение