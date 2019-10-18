Эрдоган назвал цель переговоров с Россией по Сирии

"Наше условие, чтобы террористы Рабочей партии Курдистана (запрещены в Турции — прим.) были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим", — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что у Турции не будет причин для беспокойства, если Манбидж будет под контролем режима.