Эрдоган назвал цель переговоров с Россией по Сирии 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью его прибытия в Россию является достижение соглашения с Москвой по выводу курдских формирований из сирийского Манбиджа. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Наше условие, чтобы террористы Рабочей партии Курдистана (запрещены в Турции — прим.) были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим", — сказал Эрдоган.
Он также подчеркнул, что у Турции не будет причин для беспокойства, если Манбидж будет под контролем режима.
Эрдоган отметил, что намерен обсудить данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Сочи 22 октября.