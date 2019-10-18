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Эрдоган назвал цель переговоров с Россией по Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Эрдоган назвал цель переговоров с Россией по Сирии
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью его прибытия в Россию является достижение соглашения с Москвой по выводу курдских формирований из сирийского Манбиджа. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Наше условие, чтобы террористы Рабочей партии Курдистана (запрещены в Турции — прим.) были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим", — сказал Эрдоган.
Он также подчеркнул, что у Турции не будет причин для беспокойства, если Манбидж будет под контролем режима.
Эрдоган отметил, что намерен обсудить данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Сочи 22 октября.
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В мире , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Рабочая партия Курдистана , Москва , Сирия , Турция
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