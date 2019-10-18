Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов 

Lenta.ru + ещё 1 57 минут назад
Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов
Фото: страница Игоря Додона в Facebook
Власти Молдавии запланировали отправить в Россию около 20 тысяч тонн боеприпасов, изъятых в Приднестровье. Об этом заявил глава МИД республики Нику Попеску в интервью румынскому телеканалу TVR.
«Мы хотели бы нормальных, спокойных, стабильных отношений с Российской Федерацией. Одной из очень важных тем, которые мы обсуждали в Москве, стал вопрос, чтобы Российская Федерация вновь взяла на себя обязательство возобновить уничтожение боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе», — заявил министр.
Дипломат уточнил, что транзит боеприпасов будет осуществляться через Украину. «С нашей стороны очень важно, чтобы любое уничтожение и транзит осуществлялись под международным контролем. Мы обсуждали эту тему со всеми государствами Евросоюза», — заявил он.
Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.
В августе сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу предложил президенту Молдавии Игорю Додону уничтожить склад с боеприпасами возле села Колбасна в Приднестровье.
Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 плюс 2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Последние новости
Раскрыты подробности первых минут после ДТП с российским «пьяным» мальчиком Раскрыты подробности первых минут после ДТП с российским «пьяным» мальчиком В России вспомнили «переброску сисек на спину» Су-27 В России вспомнили «переброску сисек на спину» Су-27 Названы условия транзита газа через Украину Названы условия транзита газа через Украину
Комментарии1
В мире , СНГ , Сергей Шойгу , Игорь Додон , МИД , ЕС , ОБСЕ , Молдова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны получило новые баллистические ракеты
Минобороны получило новые баллистические ракеты74
Кремль отреагировал на соглашение США и Турции
Кремль отреагировал на соглашение США и Турции124
Лукашенко назвал причину «мордобоя на площадях»
Лукашенко назвал причину «мордобоя на площадях»
Из-за денег: Почему сестры Хачатурян убили отца
Из-за денег: Почему сестры Хачатурян убили отца56
Израиль испугался «нового хозяина Ближнего Востока»
Израиль испугался «нового хозяина Ближнего Востока»608
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение