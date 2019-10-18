Бельгийский суд отпустил Пучдемона на свободу

Следователи в Брюсселе отпустили Пучдемона до решения по ордеру на арест

Судебный следователь в Брюсселе отпустил после опроса экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, явившегося в правоохранительные органы для официального уведомления об ордере на арест на его имя, сообщил в пятницу адвокат Пол Бекаерт.

Как сообщает издание Het Laatste Nieuws со ссылкой на защитника, Пучдемон "отпущен с условиями, до принятия решения" по ордеру на арест. Это означает, что каталонский политик должен находиться "в расположении органов правосудия".

По информации газеты Le Soir, в ходе общения со следователем Пучдемон заявил, что возражает против своей экстрадиции, а также сослался на свой статус евродепутата.

Представитель созданного в Бельгии Пучдемоном "Совета за республику" подтвердил РИА Новости, что политик уже "направляется обратно к себе" после опроса у следователей. В пресс-службе прокуратуры РИА Новости сказали, что пока не комментируют сообщения в СМИ, но готовят заявление. Федеральная полиция также отказалась комментировать опрос Пучдемона, сославшись на то, что "текущие юридические дела уполномочена комментировать только прокуратура".

В прокуратуре Брюсселя ранее сообщили РИА Новости, что смогут приступить к анализу испанского ордера на арест Пучдемона только на следующей неделе, после получения официального перевода документа.

В ведомстве заявили, что перед принятием каких-либо решений должны сначала проверить, "является ли деяние, лежащее в основе европейского ордера на арест, преступлением по бельгийскому законодательству".

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении двенадцати каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое — в неподчинении, они приговорены к штрафам. Судья Верховного суда Пабло Льярена в этот же день выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.