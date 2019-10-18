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Маск поговорил с россиянами 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Американский предприниматель Илон Маск принял участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который проходит в Краснодаре 18 и 19 октября, по видеоконференцсвязи. Видео с его приветствием участников мероприятия опубликовано в Telegram-канале «Хорошие новости РИА».
Маск заявил, что хочет быть как можно более полезным аудитории, и попросил уточнять моменты, которые будут недостаточно ясны для участников форума. Кроме этого, предприниматель высоко оценил российское образование, передает ТАСС.
Кубанцы позвали Маска на свое мероприятие в конце сентября 2019 года с помощью билборда, который они установили в Лос-Анджелесе неподалеку от офиса космической компании Маска SpaceX. На билборде была написана ставшая мемом в России фраза Kak tebe takoe, Elon Musk?, а также размещен QR-код, который вел на сайт с видеоприглашением.
Изобретатель знает о том, что в России популярен мем «Как тебе такое, Илон Маск?» Кроме того, он не раз использовал русский язык в Twitter. В феврале 2019 года бизнесмен написал «хаха офигенно» в ответ на опубликованную телеканалом НТВ видеозапись того, как водитель модифицировал свой автомобиль. В марте он использовал в своем аккаунте русский мем, а в апреле ответил на твит русской поговоркой.
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В мире , Видео , США
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