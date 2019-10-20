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В Турции заявили о нападении курдов на турецких военных в Сирии 

RT на русском + ещё 14 51 минуту назад
Курды напали на турецких военных в Сирии
Фото: РИА Новости
На северо-востоке Сирии погиб турецкий военный, несмотря на соглашение о приостановке операции «Источник мира». Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Как сообщили в ведомстве, военный был убит 20 октября во время наблюдения в районе Телль-Абъяда.
Ещё один турецкий военнослужащий был ранен в результате огня из противотанкового и стрелкового вооружения, который был открыт «террористами из Рабочей партии Курдистана и „Сил народной самообороны“, заявили там.
Турецкие вооружённые силы взяли под контроль сирийский город Телль-Абъяд 13 октября.
17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции „Источник мира“ в САР для отвода сил самообороны сирийских курдов.
Позднее курды заявили, что турецкие военные продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие. Эрдоган опроверг эти сообщения.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Война в Сирии , Реджеп Эрдоган , Майк Пенс , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция
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