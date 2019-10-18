Дамаск высказался об автономии курдов в Сирии

Дамаск счел автономию курдов в Сирии неприемлемой

Сирийские власти не могут принять автономию курдов на территории страны, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан

Так она ответила на вопрос о том, может ли в Сирии появиться «копия» Иракского Курдистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на al-Mayadeen.

Дамаск не видит «оснований» для автономии. Подчеркивается, что «Сирия состоит из многих этнических и религиозных слоев».

«Мы не говорим, что кто-то курд, кто-то с такой-то религией… Мы так не говорим», — заявила Шаабан, отметив, что для Сирии большинство курдов являются «драгоценной частью общества», но «некоторые курдские организации приняли политическое решение, противоречащее интересам страны».

Дамаск не прерывал диалога с курдами. Детали сотрудничества пока не обсуждались, но в основе его лежит готовность действовать «под сирийским флагом в интересах Сирии», а также отказ «сотрудничать с иностранцами».