Президент Чехии обвинил Европу и США в «вульгарном предательстве» курдов

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

"Курды в целом элементарно и вульгарно были преданы. Были преданы Америкой, были преданы Европой. Курдов уважали, когда нужно было воевать против ИГ*, а сейчас бросили. При этом именно мы (чехи), как народ, который в 1938 году был подобным образом предан (союзниками — Францией и Великобританией), должны были бы проявить по отношению к курдам хотя бы элементарную солидарность и помогать им в рамках наших возможностей", — сказал Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov.

По его мнению, именно вооруженные части курдов были самой эффективной силой в борьбе с ИГ*. "И, наоборот, я уже говорил о том, что Турция де факто финансировала ИГ*, покупая у него нефть", — подчеркнул чешский президент.

"На мой взгляд, Турция совершила (в Сирии) военные преступления. И, в любом случае как минимум она не должна стать членом Евросоюза", — заявил Земан.

*Запрещенная в России террористическая организация