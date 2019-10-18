Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Чехии обвинил Европу и США в «вульгарном предательстве» курдов 

РИА Новости 51 минуту назад
Президент Чехии Милош Земан заявил, что Европа и Америка "вульгарно" предали курдов, которые боролись в Сирии с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
"Курды в целом элементарно и вульгарно были преданы. Были преданы Америкой, были преданы Европой. Курдов уважали, когда нужно было воевать против ИГ*, а сейчас бросили. При этом именно мы (чехи), как народ, который в 1938 году был подобным образом предан (союзниками — Францией и Великобританией), должны были бы проявить по отношению к курдам хотя бы элементарную солидарность и помогать им в рамках наших возможностей", — сказал Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov.
По его мнению, именно вооруженные части курдов были самой эффективной силой в борьбе с ИГ*. "И, наоборот, я уже говорил о том, что Турция де факто финансировала ИГ*, покупая у него нефть", — подчеркнул чешский президент.
"На мой взгляд, Турция совершила (в Сирии) военные преступления. И, в любом случае как минимум она не должна стать членом Евросоюза", — заявил Земан.
*Запрещенная в России террористическая организация
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии43
В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , Европа , Милош Земан , ЕС , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия , США , Турция , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены3
Появились подробности сделки США и Турции
Появились подробности сделки США и Турции196
«Потом пошла по „папикам“ гулять»
«Потом пошла по „папикам“ гулять»94
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты79
Решена судьба посадившего артиста за штурвал пилота
Решена судьба посадившего артиста за штурвал пилота
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире Ближний Восток
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
01:50
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
Шоу-бизнес
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
01:14
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
Происшествия
Появились подробности сделки США и Турции
00:50
Появились подробности сделки США и Турции
В мире
США и Турция приняли решение по Сирии
02:02
США и Турция приняли решение по Сирии
Армия В мире
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
00:37
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
В мире
Финляндия обрадовала россиян
00:47
Финляндия обрадовала россиян
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение