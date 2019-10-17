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Венгрия пообещала применить силу, если Турция пустит беженцев в Европу 

News.ru 20 минут назад
Венгрия пообещала применить силу после угрозы Эрдогана
Фото: honvedelem.hu
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что Будапешт применит силу для защиты своих границ, если Турция направит несколько миллионов сирийских беженцев в Европу.
Венгерский глава правительства заявил об этом в эфире телеканала HirTV. Орбан не стал уточнять, какие именно силовые меры может принять Венгрия. Политик предсказал два варианта развития событий в ближайшие недели — Анкара отправит беженцев в Сирию или откроет для них двери в Европу, в зависимости от того, как будут развиваться события.
Как сообщал News.ru, 10 октября президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил отправить в Европу 3,6 млн беженцев, если ЕС будет называть операцию «Источник мира» «военным вторжением». Аналогичную угрозу турецкий лидер озвучивал неделей раньше, требуя от ЕС поддержать действия Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Европа , Реджеп Эрдоган , Виктор Орбан , ЕС , Будапешт , Венгрия , Турция
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