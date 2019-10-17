Венгрия пообещала применить силу после угрозы Эрдогана

Венгрия пообещала применить силу, если Турция пустит беженцев в Европу

Венгерский глава правительства заявил об этом в эфире телеканала HirTV. Орбан не стал уточнять, какие именно силовые меры может принять Венгрия. Политик предсказал два варианта развития событий в ближайшие недели — Анкара отправит беженцев в Сирию или откроет для них двери в Европу, в зависимости от того, как будут развиваться события.