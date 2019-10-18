Трамп высказался о ситуации с ИГ 

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с группировкой «Исламское государство»* находится под полным контролем.
«ИГ находится под полным контролем», — цитирует РИА Новости Трампа.
Он также поблагодарил президента Турции и лидеров курдов за сотрудничество в вопросе достижения сделки.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, заявив, что совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.
«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.