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Трамп высказался о ситуации с ИГ 

RT на русском + ещё 2 36 минут назад
Трамп высказался о ситуации с ИГ
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с группировкой «Исламское государство»* находится под полным контролем.
«ИГ находится под полным контролем», — цитирует РИА Новости Трампа.
Он также поблагодарил президента Турции и лидеров курдов за сотрудничество в вопросе достижения сделки.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, заявив, что совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.
«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В мире , Ближний Восток , США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Исламское государство , РИА Новости
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