Трамп высказался о ситуации с ИГ

«ИГ находится под полным контролем», — цитирует РИА Новости Трампа.

Он также поблагодарил президента Турции и лидеров курдов за сотрудничество в вопросе достижения сделки.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, заявив, что совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.