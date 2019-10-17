Появились подробности сделки США и Турции

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США уступят Турции санкции в обмен на прекращение огня в Сирии 

Газета.Ru 25 минут назад
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом сторонами был достигнут ряд договоренностей о прекращении огня турецкими войсками в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Пенс заявил, что США не делали уступок Турции, кроме обещания снять санкции.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп готов отозвать экономические ограничения, которые были введены против Турции. Однако этот процесс будет напрямую зависеть от реализации Турцией договоренностей о прекращении боевых действия на северо-востоке Сирии. По словам Пенса, пока власти США не будут вводить новые санкции, о которых говорилось ранее.
"Когда наступит постоянное прекращение огня, президент согласился снять экономические санкции", — добавил вице-президент США.
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В мире , Видео , Майкл Пенс , Дональд Трамп , Сирия , США , Турция
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