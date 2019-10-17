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Ганц отверг предложение Нетаньяху по созданию коалиции 

News.ru 37 минут назад
Ганц отверг предложение Нетаньяху по созданию коалиции
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц отказался от нового предложения премьер-министра Израиля и главы партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху о формировании правительства национального единства по итогам сентябрьских парламентских выборов.
Ганц отказался от предложения президента, отказался встречаться с премьер-министром Нетаньяху, отказался встречаться с переговорными группами, сегодня он отказывается от компромиссного предложения, — цитирует «Вестник Кавказа» заявление пресс-службы «Ликуда».
Ранее News.ru писал, что Нетаньяху встретится с лидером оппозиции Ганцем с целью начать формирование кабмина национального единства. По мнению израильских СМИ, переговоры станут «последней попыткой» политиков решить данную задачу. В ином случае Нетаньяху может вернуть президенту еврейского государства Реувену Ривлину мандат на создание кабмина. Затем, предполагается, Ривлин передаст это право Ганцу.
17 сентября в Израиле прошли первые в истории страны повторные выборы в Кнессет. Причина новой кампании в том, что премьер-министр Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог договориться о создании коалиции. Парламент пришлось распустить.
По итогу прошедшего волеизъявления должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр. Подсчёт голосов показывает, что сторонники Нетаньяху получили почти поровну с главными соперниками из блока «Кахоль-Лаван». Но этих мандатов недостаточно для управления законодательными процессами.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Реувен Ривлин , Биньямин Нетаньяху , Израиль
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