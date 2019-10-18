Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барселоне вновь начались беспорядки 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
В Барселоне начались беспорядки
Фото: Вести.Ru
В Барселоне продолжаются беспорядки. На улицах жгут мебель из уличных кафе и мусорные контейнеры. Пятница объявлена днем всеобщей забастовки.
Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года: их приговорили к тюремным срокам до 13 лет. Во вторник и в среду демонстрации переросли в беспорядки.
На улицах сталкиваются и ультраправые, и антифашисты; идут столкновения с полицией. Много возгораний, пожарные работают в усиленном режиме. У молодежи в руках железные биты, деревянные палки с гвоздями.
В пятницу состоится всеобщая забастовка, может не работать наземный транспорт, сообщает телеканал "Россия 24".
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Вести.Ru: последние новости
Ангелов вокруг немного: "Источник мира" для Трампа стал источником бед Ангелов вокруг немного: "Источник мира" для Трампа стал источником бед Грета наша? Россию заподозрили в финансировании климатических акций Грета наша? Россию заподозрили в финансировании климатических акций В 98 лет умерла кубинская балерина Алисия Алонсо В 98 лет умерла кубинская балерина Алисия Алонсо
В мире , Испания , Каталония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены20
США объяснили отказ в помощи Украине
США объяснили отказ в помощи Украине26
Европу и США обвинили в «вульгарном предательстве» курдов
Европу и США обвинили в «вульгарном предательстве» курдов53
Появились подробности сделки США и Турции
Появились подробности сделки США и Турции196
«Потом пошла по „папикам“ гулять»
«Потом пошла по „папикам“ гулять»94
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире Ближний Восток
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
01:50
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
Шоу-бизнес
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
01:14
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
Происшествия
Появились подробности сделки США и Турции
00:50
Появились подробности сделки США и Турции
В мире
США и Турция приняли решение по Сирии
02:02
США и Турция приняли решение по Сирии
Армия В мире
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
00:37
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
В мире
Финляндия обрадовала россиян
00:47
Финляндия обрадовала россиян
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение