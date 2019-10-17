Украина заплатит уволенным Порошенко чиновникам

Государство-ответчик должно выплатить заявителям компенсацию в течение трёх месяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным, — говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Каждый снятый по закону «Об очищении власти» чиновник получит по €5 тысяч. Кроме того, первому заявителю необходимо будет заплатить €1,5 тысячи в качестве компенсации морального вреда, всем остальным — по €300.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации). Новый документ об отстранении от власти и ограничении в правах будет распространяться на экс-президентов, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Зеленский отметил, что за два месяца на посту президента он так и не понял, зачем нужна такая армия чиновников.