Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина заплатит уволенным Порошенко чиновникам 

News.ru 59 минут назад
Украина заплатит уволенным Порошенко чиновникам
Фото: photo2000/www.imago-images.de/Global Look Press
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить уволенным в 2014 году по закону о люстрации чиновникам компенсацию.
Государство-ответчик должно выплатить заявителям компенсацию в течение трёх месяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным, — говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.
Каждый снятый по закону «Об очищении власти» чиновник получит по €5 тысяч. Кроме того, первому заявителю необходимо будет заплатить €1,5 тысячи в качестве компенсации морального вреда, всем остальным — по €300.
Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации). Новый документ об отстранении от власти и ограничении в правах будет распространяться на экс-президентов, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Зеленский отметил, что за два месяца на посту президента он так и не понял, зачем нужна такая армия чиновников.
Закон о люстрации был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году. Его цель — снять с должности тех, кто находился у власти во время правления предшественника экс-главы государства Виктора Януковича, а также тех, кто принимал участие в разгоне Майдана.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
News.ru: последние новости
Умерла кубинская балерина Алисия Алонсо Умерла кубинская балерина Алисия Алонсо В Европарламенте призвали остановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС В Европарламенте призвали остановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком» Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком»
Комментарии
В мире , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕСПЧ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты63
США и Турция приняли решение по Сирии
США и Турция приняли решение по Сирии8
«Потом пошла по „папикам“ гулять»
«Потом пошла по „папикам“ гулять»51
Финляндия обрадовала россиян
Финляндия обрадовала россиян33
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе1141
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире Ближний Восток
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
00:37
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
В мире
Финляндия обрадовала россиян
00:47
Финляндия обрадовала россиян
В мире Европа
Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»
03:37
Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»
Пожары Статьи
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
01:44
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение