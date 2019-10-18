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В США объяснили, почему приостановили помощь Украине 

News.ru + ещё 3 25 минут назад
США объяснили отказ в помощи Украине
Фото: Reuters
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что решение о приостановке помощи Вашингтона Киеву объяснялось коррупцией на Украине.
Малвэни на брифинге отметил, что все знают о коррумпированности Украины. По его словам, американские власти не хотят, чтобы украинские чиновники тратили средства впустую. Кроме того, европейские страны также не стремятся им помочь, зная всю ситуацию, передаёт ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, так как опасался, что средства будут потрачены ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.
Как писал News.ru, миссия МВФ завершила работу на Украине. Киеву так и не удалось договориться с организацией о новой программе кредитования. Причин такого развития событий несколько. В первую очередь МВФ счёл тревожным заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука о том, что Киев стремится достичь соглашения с олигархом Игорем Коломойским относительно краха крупнейшего кредитора Украины — ПриватБанка.
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В мире , США , Украина , Алексей Гончарук , Дональд Трамп , Международный валютный фонд , ИТАР-ТАСС , Киев
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