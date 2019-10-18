США объяснили отказ в помощи Украине

В США объяснили, почему приостановили помощь Украине

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что решение о приостановке помощи Вашингтона Киеву объяснялось коррупцией на Украине

Малвэни на брифинге отметил, что все знают о коррумпированности Украины. По его словам, американские власти не хотят, чтобы украинские чиновники тратили средства впустую. Кроме того, европейские страны также не стремятся им помочь, зная всю ситуацию, передаёт ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, так как опасался, что средства будут потрачены ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.