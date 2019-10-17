Умерла Алисия Алонсо 

Знаменитая кубинская балерина Алисия Алонсо умерла в возрасте 98 лет, передает ТАСС.
«Прима-балерина ассолюта и директор Национального балета Кубы Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет сегодня в 11:00 в Гаване», — сообщили в пресс-службе Национального балета Кубы.
Алисия Алонсо родилась 21 декабря 1920 года в Гаване. С девяти лет училась балетному искусству, ее педагогом была бывшая артистка Большого театра, участница группы Сергея Дягилева София Федорова.
В 1948 году совместно с мужем, кубинским танцовщиком Фернандо Алонсо и его братом Альберто, балетмейстером, Алисия основала национальную труппу «Балет Алисии Алонсо», который с 1959 года носит название Национальный балет Кубы.
Алисия Алонсо работала с выдающимися хореографами: Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным, Леонидом Мясиным, Брониславой Нижинской.
Партнерами балерины на сцене в разные годы были Владимир Васильев, Антон Долин, Рудольф Нуреев, Антонио Гадес, Михаил Барышников, Александр Годунов и др.
За вклад в развитие мировой культуры Алонсо была удостоена многочисленных международных премий и наград: медалью ЮНЕСКО имени Пабло Пикассо, орденом Почетного легиона (Франция), премией Фонда Галины Улановой «За беззаветное служение искусству танца».
Последнее выступление балерины состоялось 28 ноября 1995 года в итальянском городе Фаэнца.