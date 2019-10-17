Финляндия обрадовала россиян

Нововведение начнет работать 2 февраля 2020 года одновременно с вступлением в силу нового визового кодекса Евросоюза.

Сообщается, что Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге будет выдавать пятилетние визы тем россиянам, у кого уже была двухлетняя финская виза, использованная без нарушений.

Подать заявление на такую визу можно будет за шесть месяцев до предполагаемой поездки.

Сейчас право на пятилетнюю финскую визу имеют сотрудники национальных и региональных правительств и парламентов, члены верховных судов, их супруги и несовершеннолетние дети, а также супруги и дети лиц, у которых помимо российского есть гражданство Евросоюза.