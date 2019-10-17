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Санкции Трампа против Турции провалились 

Lenta.ru 1 час назад
Санкции Трампа против Турции провалились
Фото: Michael Reynolds-Pool / Getty Images
Президенту США Дональду Трампу не удалось серьезно наказать Турцию за ее военную операцию в Сирии. Введенные им санкции оказались неэффективны по объективным причинам, пишет CNBC.
Глава Белого дома в разговоре с журналистами обещал, что удар по экономике Турции окажется «сильнее, чем вы можете представить». В том числе он анонсировал повышение до 50 процентов пошлин на импорт турецкой стали. Трамп утверждал, что Турция отправляет в США много стали, но больше не сможет заработать на этом.
Однако статистика указывает, что поставки турецкой стали в США резко сократились в последние годы. В объеме общего экспорта ее доля не превышает половины процента.
К тому же, отметил главный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон, Турция может продать свою сталь другим потребителям и не станет изменять курс из-за таких незначительных объемов.
Сейчас Турция занимает 19-е место среди экспортеров стали в США. В 2017-2018 годах страна сократила экспорт на 38 процентов, а в 2018-2019 — еще на 76 процентов. В первые восемь месяцев года Турция продала в США стали на 120 миллионов долларов. Таким образом, отмечают эксперты, угрозы Трампа уничтожить экономики Турции наделали больше шума, чем в действительности повредили экономике страны. На этом фоне турецкая лира в четверг, 17 октября, только окрепла.
На прошлой неделе, 7 октября, Трамп объявил, что уничтожит экономику Турции в случае, если власти страны сделают что-то, что покажется ему непозволительным. Он отправил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором призвал того одуматься и «не быть дураком». В окружении турецкого лидера рассказали, что он выбросил письма Трампа в мусорную корзину.
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Комментарии
В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Сирия , США , Турция
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