Санкции Трампа против Турции провалились

Глава Белого дома в разговоре с журналистами обещал, что удар по экономике Турции окажется «сильнее, чем вы можете представить». В том числе он анонсировал повышение до 50 процентов пошлин на импорт турецкой стали. Трамп утверждал, что Турция отправляет в США много стали, но больше не сможет заработать на этом.

Однако статистика указывает, что поставки турецкой стали в США резко сократились в последние годы. В объеме общего экспорта ее доля не превышает половины процента.

К тому же, отметил главный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон, Турция может продать свою сталь другим потребителям и не станет изменять курс из-за таких незначительных объемов.

Сейчас Турция занимает 19-е место среди экспортеров стали в США. В 2017-2018 годах страна сократила экспорт на 38 процентов, а в 2018-2019 — еще на 76 процентов. В первые восемь месяцев года Турция продала в США стали на 120 миллионов долларов. Таким образом, отмечают эксперты, угрозы Трампа уничтожить экономики Турции наделали больше шума, чем в действительности повредили экономике страны. На этом фоне турецкая лира в четверг, 17 октября, только окрепла.