Меркель оценила соглашение по Brexit

Меркель назвала достижение соглашения по Brexit новостью дня

В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза перед саммитом глав государств ЕС.

"Новость дня сегодня — что удалось достичь соглашения между правительством Великобритании и Еврокомиссией", — заявила Меркель журналистам в Брюсселе. Видеозапись общения канцлера с прессой распространил телеканал ZDF.

Она отметила необходимость подробно изучить соглашение, но с учетом известных основных положений, по ее словам, можно сказать, что "это хорошая новость".

"То, что премьер-министр Ирландии доволен, для меня важнейший сигнал", — добавила она.

Меркель поблагодарила Еврокомиссию и отметила, что 27 стран ЕС в переговорах с Великобританией продемонстрировали единство.