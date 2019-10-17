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Меркель назвала достижение соглашения по Brexit новостью дня 

РИА Новости 2 часа назад
Меркель оценила соглашение по Brexit
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "хорошей новостью" достижение соглашения о Brexit между Великобританией и Еврокомиссией.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза перед саммитом глав государств ЕС.
"Новость дня сегодня — что удалось достичь соглашения между правительством Великобритании и Еврокомиссией", — заявила Меркель журналистам в Брюсселе. Видеозапись общения канцлера с прессой распространил телеканал ZDF.
Она отметила необходимость подробно изучить соглашение, но с учетом известных основных положений, по ее словам, можно сказать, что "это хорошая новость".
"То, что премьер-министр Ирландии доволен, для меня важнейший сигнал", — добавила она.
Меркель поблагодарила Еврокомиссию и отметила, что 27 стран ЕС в переговорах с Великобританией продемонстрировали единство.
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В мире , Ангела Меркель , ЕС , Еврокомиссия , Германия , Великобритания
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