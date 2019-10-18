США заявили о связи с Италией со времен Древнего Рима

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой заявил о культурной связи двух стран "со времен Древнего Рима ". Слова американского лидера приводит Белый дом на странице в твиттере. "США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп. Пользователи удивились исторической безграмотности Трампа. "Урок истории: Древний Рим начался в 8 веке до нашей эры и рухнул к 5 веку нашей эры. США приняли Декларацию независимости в 1776 году. Я скучаю по президенту, который читает и знает историю", — написал один из подписчиков президента. Однако нашлись и те, кто посчитал слова Трампа метафорой, подчеркивающей правовую связь законов древнеримских законов с американской конституцией.

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