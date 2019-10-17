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Асад прокомментировал военную операцию Турции в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Асад прокомментировал операцию Турции в Сирии
Фото: Reuters
Сирийский лидер Башар Асад на встрече с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалехом аль-Файядом заявил, что Турция ведёт преступную агрессию в отношении Сирии.
«Турецкая преступная агрессия, которую ведёт режим Эрдогана против нашей страны, в настоящее время является вопиющим вторжением и явной агрессией», — приводит пресс-служба президента слова Асада.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Турция заверила Москву, что будет уважать территориальную целостность Сирии.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, российская сторона будет способствовать налаживанию взаимодействия между Сирией и Турцией по обеспечению безопасности на их границе.
9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
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В мире , Башар Асад , Сергей Лавров , Василий Небензя , МИД , ООН , Ирак , Сирия , Турция
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