Курдов обязали сдать оружие 

Турция договорилась с США, что курдские формирования в Сирии сдадут оружие, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Он добавил, что после отвода сил сирийских курдов можно будет говорить о завершении турецкой операции в Сирии, передает РИА «Новости».
«Анкара по итогам переговоров с США получила то, что хотела», — заявил Чавушоглу.
Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 дней.
Курды, по соглашению между Турцией и США, будут выведены за зону безопасности — примерно на 30 километров к югу от сирийско-турецкой границы, как того и добивалась изначально Турция.
Пенс говорил, что США получили гарантии от курдов об их организованном отходе.