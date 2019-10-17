Курдов обязали сдать оружие

Он добавил, что после отвода сил сирийских курдов можно будет говорить о завершении турецкой операции в Сирии, передает РИА «Новости».

«Анкара по итогам переговоров с США получила то, что хотела», — заявил Чавушоглу.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 дней.

Курды, по соглашению между Турцией и США, будут выведены за зону безопасности — примерно на 30 километров к югу от сирийско-турецкой границы, как того и добивалась изначально Турция.

Пенс говорил, что США получили гарантии от курдов об их организованном отходе.