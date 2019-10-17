Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курдов заподозрили в планах слить секреты спецназа США российской разведке 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Курдов заподозрили в планах слить РФ секреты США
Фото: John Moore / Getty Images
Секреты спецназа США могут попасть в руки российской разведки и правительства Сирии после вывода американских войск из республики. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Military Times.
Как пишет издание, этим вопросом сейчас сильно обеспокоены в Пентагоне, поскольку секреты американского спецназа в течение пяти лет передавались курдам. Отмечается, что поддерживаемые США сирийские демократические силы были в курсе многих тактических приемов, методов, а также процедур и технических особенностей сбора разведданных спецназом Соединенных Штатов. Кроме того, они знают имена многих работающих на территории оперативников.
По данным Military Times, американская сторона помогала создать Yekineyen — курдское антитеррористическое подразделение — и обучить его борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Помимо этого, США снабжали его оружием и приборами ночного видения.
Подробная информация может быть передана российской стороне в качестве знака лояльности. Как говорят источники издания в Пентагоне, курды могут сделать это из-за того, что они сейчас находятся в крайне тяжелом положении и должны выполнять любые требования новых союзников.
Президент США Дональд Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии 13 октября. По словам главы Пентагона Марка Эспера, решение вызвано военной операцией Турции против сирийских курдов.
Турция заявила о начале операции под названием «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и ИГ 9 октября. Соединенные Штаты отказались поддержать Анкару, но сообщили, что американские военные силы покинут место проведения операции. В курдской группировке «Сирийские демократические силы» (SDF) назвали такое решение ударом в спину.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
США доложили в ФСБ о готовящихся терактах США доложили в ФСБ о готовящихся терактах Россия испытала ядерную триаду под руководством Путина Россия испытала ядерную триаду под руководством Путина Регистрацию в аэропортах России предложили сделать платной Регистрацию в аэропортах России предложили сделать платной
Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе351
Норвежский шпион обратился к Путину
Норвежский шпион обратился к Путину1
Очнулась и увидела его: главред изнасиловал журналистку
Очнулась и увидела его: главред изнасиловал журналистку61
Поклонская резко осадила Собчак
Поклонская резко осадила Собчак124
«Удар по Минску»: в МИД РФ ответили на требования Киева
«Удар по Минску»: в МИД РФ ответили на требования Киева271
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
01:44
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
Шоу-бизнес
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Медведев отругал министров за англицизмы
01:30
Медведев отругал министров за англицизмы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение