Курдов заподозрили в планах слить РФ секреты США

Курдов заподозрили в планах слить секреты спецназа США российской разведке

Секреты спецназа США могут попасть в руки российской разведки и правительства Сирии после вывода американских войск из республики. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Military Times.

Как пишет издание, этим вопросом сейчас сильно обеспокоены в Пентагоне , поскольку секреты американского спецназа в течение пяти лет передавались курдам. Отмечается, что поддерживаемые США сирийские демократические силы были в курсе многих тактических приемов, методов, а также процедур и технических особенностей сбора разведданных спецназом Соединенных Штатов. Кроме того, они знают имена многих работающих на территории оперативников.

По данным Military Times, американская сторона помогала создать Yekineyen — курдское антитеррористическое подразделение — и обучить его борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Помимо этого, США снабжали его оружием и приборами ночного видения.

Подробная информация может быть передана российской стороне в качестве знака лояльности. Как говорят источники издания в Пентагоне, курды могут сделать это из-за того, что они сейчас находятся в крайне тяжелом положении и должны выполнять любые требования новых союзников.

Президент США Дональд Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии 13 октября. По словам главы Пентагона Марка Эспера, решение вызвано военной операцией Турции против сирийских курдов.