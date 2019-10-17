Столкновения турок и курдов докатились до Европы

Счёт пострадавших в столкновениях турецкой и курдской диаспоры в Германии перевалил за десятки. По всей Европе курды проводят демонстрации против турецкой операции «Источник мира» в приграничных районах Сирии . Особенно много митингов, и связанных с ними драк в Германии, где обитает больше всего курдских и турецких иммигрантов. Европейские курды пытаются побудить правительства стран ЕС защитить их ближневосточных собратьев, но те пока реагируют сдержанно.

По данным DW, в стычке между курдами и турками в городе Люденшайд поздним вечером 16 октября, пострадали девять человек, пять из них — офицеры полиции. В тот же день в городе Боттроп на западе страны восемь человек получили лёгкие ранения во время столкновения двух демонстраций — одной против турецкого вторжения в Сирию, другой — за. В понедельник, 14 октября, пять человек были ранены в городе Герне. Инцидент возник из-за того, что, когда курдская демонстрация проходила мимо киоска, владелец-турок показал им оскорбительный жест. Курды в ответ разгромили киоск, позже такая же судьба постигла турецкое кафе неподалёку.

В Германии проживает около 3 млн иммигрантов из Турции , и примерно 1 млн из них — этнические курды. Это самая большая курдская диаспора в мире. Их протесты — попытка побудить правительство Германии к более активным действиям по защите их сородичей в Сирии.

Германия должна действовать, — поделился с DW заместитель главы крупнейшего курдского сообщества в Германии KGD Мехмет Танриверди. — Правительство не может просто сидеть сложа руки, как оно поступает сейчас, и говорить: убийства в сирийской гражданской войне не имеют с нами ничего общего.

Стоит отметить, что довольно много турецких граждан в Германии продолжают следить за происходящим на родине и большая часть из них поддерживает президента Реджепа Эрдогана . Это показал референдум об изменениях в турецкой конституции, прошедший в 2017 году. Поправки в основной закон страны наделили президента Турции более широкими полномочиями и позволили ему дольше оставаться у власти. Голосовать могли в том числе граждане республики за рубежом. В Германии 63% проголосовавших высказались «за» усиление власти Эрдогана. Поэтому и операцию турецких войск в Сирии они по больше части поддерживают.

Немецкое правительство оказалось в непростой ситуации: с одной стороны, как и США, Германия поддерживала борьбу курдов против «Исламского государства» (запрещено судом в РФ) и направляла своих военных специалистов для тренировки отрядов курдской милиции «Пешмерга» в Ираке. С другой стороны, сотрудничество с Турцией в рамках НАТО тоже никто не отменял. Поэтому Берлин ограничился словесным осуждением происходящего в Сирии и заморозкой части оружейных поставок.

Мы неоднократно призвали турецкое правительство воздержаться от военной интервенции на Северо-Востоке Сирии, потому что опасаемся, что подобная интервенция угрожает региону дальнейшей дестабилизацией, — сказано в официальном заявлении немецкого правительства.