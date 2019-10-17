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Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными 

Lenta.ru + ещё 4 56 минут назад
Курды заблокировали конвой с российскими военными
Фото: Reuters
Бойцы курдского ополчения заблокировали конвой сирийской армии, в составе которого также была российская военная полиция. Об этом сообщает агентство ANNA-News со ссылкой на своего корреспондента с места событий.
Курды остановили колонну на въезде в город Табка в провинции Ракка. Переговоры о возможности проезда велись на протяжении семи часов, но завершились безрезультатно, после чего конвой уехал.
16 октября и из Табки, и из административного центра региона, города Ракка, ушли войска коалиции под руководством США. В тот же день в Ракку вошли сирийские военные.
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В мире , Армия , Войска
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