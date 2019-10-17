Курды заблокировали конвой с российскими военными

Курды на семь часов заблокировали конвой с российскими военными

Бойцы курдского ополчения заблокировали конвой сирийской армии, в составе которого также была российская военная полиция. Об этом сообщает агентство ANNA-News со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Курды остановили колонну на въезде в город Табка в провинции Ракка. Переговоры о возможности проезда велись на протяжении семи часов, но завершились безрезультатно, после чего конвой уехал.

16 октября и из Табки, и из административного центра региона, города Ракка, ушли войска коалиции под руководством США. В тот же день в Ракку вошли сирийские военные.