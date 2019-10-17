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Умерла 106-летняя Джули Гибсон 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Умерла 106-летняя Джули Гибсон
Фото: Соцсети
Актриса Джули Гибсон скончалась в возрасте 106 лет, передает The Hollywood Reporter.
Певица и актриса, учившаяся с Сиднеем Пуатье и Майей Анжелу и работавшая с Орсоном Уэллсом и Джоном Хьюстоном, умерла во сне еще 2 октября 2019 года, сообщил прессе ее кузен Джеймс Роджерс.
Джули Гибсон начинала карьеру как актриса водевиля. Несмотря на тяжелую болезнь, говорят родные, актриса продолжала петь до последнего месяца жизни.
В 1944 году сыграла первую главную роль — Кэти в картине "Счастливый ковбой". Снималась до 1978 года, всего в ее фильмографии 28 фильмов и телесериалов.
Первый брак актрисы с Дином Диллманом окончился разводом в 1967 году. За режиссером Чарльзом Бартоном была замужем до его смерти в 1981 году.
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В мире , Другое , Джеймс Роджерс , Чарльз Бартон , The Hollywood Reporter , Сидней
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