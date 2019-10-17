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СМИ узнали о хамском письме Трампа Эрдогану 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
«Не будьте дураком»: Трамп написал письмо Эрдогану
Фото: РИА Новости
В день вторжения турецкой армии в Сирию президент США Дональд Трамп отправил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором призвал коллегу одуматься и заключить «хорошую сделку». Копия письма оказалась в распоряжении CNN.
В послании Трамп предлагает Эрдогану не брать на себя ответственность за гибель тысяч людей, и в этом случае президенту США не придется «уничтожать» экономику Турции.
В качестве примера хозяин Белого дома привел санкции США после ареста в Турции по подозрению в шпионаже американского пастора Эндрю Брэнсона. Введенные тогда Вашингтоном ограничения обвалили курс турецкой лиры.
В конце своего письма Трамп призвал Эрдогана «сделать все правильно», если тот не хочет остаться в истории «дьяволом».
«Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком. Я вам позвоню», — заключил американский президент.
Напомним, Турция ввела войска в северную часть Сирии для борьбы с местными курдами. Из-за этого из региона были спешно эвакуированы американские военные. Вскоре после начала операции Трамп объявил о введении санкций против в отношении Минэнерго и Минобороны Турции, а также в отношении глав этих ведомств, сообщает RT.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Министерство обороны , Минэнерго , CNN , Сирия , США , Турция
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