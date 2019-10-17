«Не будьте дураком»: Трамп написал письмо Эрдогану

СМИ узнали о хамском письме Трампа Эрдогану

В послании Трамп предлагает Эрдогану не брать на себя ответственность за гибель тысяч людей, и в этом случае президенту США не придется «уничтожать» экономику Турции.

В качестве примера хозяин Белого дома привел санкции США после ареста в Турции по подозрению в шпионаже американского пастора Эндрю Брэнсона. Введенные тогда Вашингтоном ограничения обвалили курс турецкой лиры.

В конце своего письма Трамп призвал Эрдогана «сделать все правильно», если тот не хочет остаться в истории «дьяволом».

«Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком. Я вам позвоню», — заключил американский президент.