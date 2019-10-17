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Звезда «Фермы Эммердейл» умерла от рака легких 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Звезда «Фермы Эммердейл» умерла от рака легких
Фото: Facebook
Британская актриса Лиа Бракнелл скончалась в городе Уэтринг, Юго-Восточная Англия. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 17 октября.
Артистка умерла после трех лет борьбы с раком легких. Ей было 55 лет.
Зрителям из Великобритании Бракнелл наиболее известна по сериалу «Ферма Эммердейл», в котором она играла роль Зои Тейт на протяжении 16 лет. Помимо этого, артистка снялась в шоу «Врачи», «Судья Джон Дид», «Лондонский госпиталь» и «Последствия».
В 2002-м Бракнелл была номинирована на британскую Национальную телевизионную премию в категории «Самая популярная актриса».
В сентябре от рака скончался американский актер Брайан Терк, сыгравший в фильмах «Американский пирог 2» и «Затерянный мир: Парк Юрского периода». Артисту было 49 лет.
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