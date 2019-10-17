Аэропорт Одессы оскорбил Грету Тунберг

На табло аэропорта разместили оскорбления в адрес экоактивистки Греты Тунберг

В четверг, 16 октября, на электронном табло в международном аэропорту Одессы появилась фотография шведской экоактивистки Греты Тунберг с нецензурными оскорблениями в её адрес.

На табло была изображена фотография 16-летней школьницы и фраза "Пошла ты Грета". Известно, что новый терминал аэропорта атаковали хакеры, сообщает Telegram-канал "Подслушано Одесса".

Сами представители аэропорта утверждают, что произошел сбой в информационной системе.