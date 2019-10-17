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На табло аэропорта разместили оскорбления в адрес экоактивистки Греты Тунберг 

Аргументы Недели + ещё 4 1 час назад
Аэропорт Одессы оскорбил Грету Тунберг
Фото: Instagram
В четверг, 16 октября, на электронном табло в международном аэропорту Одессы появилась фотография шведской экоактивистки Греты Тунберг с нецензурными оскорблениями в её адрес.
На табло была изображена фотография 16-летней школьницы и фраза "Пошла ты Грета". Известно, что новый терминал аэропорта атаковали хакеры, сообщает Telegram-канал "Подслушано Одесса".
Сами представители аэропорта утверждают, что произошел сбой в информационной системе.
"Отдел по информационной безопасности работает над ликвидацией этой проблемы. На расписание рейсов и работу аэропорта в целом это не повлияло. Просим прощения за временные неудобства. Мир вам", — сообщили в пресс-службе.
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В мире , Украина , Грета Тунберг
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