Аэропорт Одессы оскорбил Грету Тунберг

В четверг, 16 октября, на электронном табло в международном аэропорту Одессы появилась фотография шведской экоактивистки Греты Тунберг с нецензурными оскорблениями в её адрес.
На табло была изображена фотография 16-летней школьницы и фраза "Пошла ты Грета". Известно, что новый терминал аэропорта атаковали хакеры, сообщает Telegram-канал "Подслушано Одесса".
Сами представители аэропорта утверждают, что произошел сбой в информационной системе.
"Отдел по информационной безопасности работает над ликвидацией этой проблемы. На расписание рейсов и работу аэропорта в целом это не повлияло. Просим прощения за временные неудобства. Мир вам", — сообщили в пресс-службе.