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На Украине будут давать до 500 тыс. долларов доносящим на взяточников 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
На Украине за донос на взяточников будут платить
Фото: РИА Новости
Верховная рада ввела денежное вознаграждение в размере более чем 500 тыс. долларов для граждан, сообщивших о факте коррупции.
Соответствующие изменения в закон «О предотвращении коррупции», предложил президент Украины Владимир Зеленский. Их поддержали во втором чтении 252 депутатов, при минимально необходимых 226, передает ТАСС.
Согласно законодательству, размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления.
Однако размер вознаграждения не может превышать 3 тыс. минимальных зарплат, установленных на момент совершения преступления. В настоящий момент это 12,519 млн гривен или 504 тыс. долларов по текущему курсу.
Вознаграждать планируют тех, кто сообщил о коррупционном преступлении, которое причинило государству убытки в 5 тыс. раз превышающие размер прожиточного минимума.
Закон освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за раскрытие информации, определяет их права и гарантии защиты.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине до прихода к власти Зеленского была колоссальная коррупция, Украина считалась одной из самых коррумпированных стран в мире.
Напомним, в сентябре Пентагон заявил, что США намерены оценивать прогресс Украины в борьбе с коррупцией при решении вопроса о предоставлении Киеву военной помощи.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Пентагон , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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