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Грузины напали на представительство Южной Осетии в Риме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Грузины напали на представительство Южной Осетии в Риме
Фото: РИА Новости
Цхинвал обвинил грузинскую сторону в вандализме по отношению к представительству Южной Осетии в Риме, на здании которого были уничтожены соответствующие вывеска и символика, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным южноосетинской стороны, это сделали «представители грузинской диаспоры» и «грузинские криминальные элементы».
Представительство, чья деятельность регулярно опротестовывается Грузией, работает в Риме с 2016 года.
Южная Осетия назвала случившееся «актом вандализма» и сообщила, что представительство продолжит активную работу.
В Тбилиси новость пока не прокомментировали.
Независимость Южной Осетии признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.
Представительство в Италии способствует установлению связей Южной Осетии с различными регионами этой страны.
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В мире , Кавказ , Происшествия , Деловая газета "Взгляд" , Рим , Тбилиси , Южная Осетия
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