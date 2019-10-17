Грузины напали на представительство Южной Осетии в Риме

Цхинвал обвинил грузинскую сторону в вандализме по отношению к представительству Южной Осетии Риме , на здании которого были уничтожены соответствующие вывеска и символика, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

По данным южноосетинской стороны, это сделали «представители грузинской диаспоры» и «грузинские криминальные элементы».

Представительство, чья деятельность регулярно опротестовывается Грузией, работает в Риме с 2016 года.

Южная Осетия назвала случившееся «актом вандализма» и сообщила, что представительство продолжит активную работу.

В Тбилиси новость пока не прокомментировали.

Независимость Южной Осетии признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.

Представительство в Италии способствует установлению связей Южной Осетии с различными регионами этой страны.