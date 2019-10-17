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Сербия назвала сроки передачи России утерянных в 1941 году картин Николая Рериха 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Сербия назвала сроки передачи России картин Рериха
Фото: РИА Новости
Министр культуры и СМИ Сербии Владан Вукосавлевич заявил, что передача семи картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия состоится до конца этого года.
«Этот процесс требует определенных действий, мы подготовили и согласовали с МИД РФ соглашение, которое должно быть подписано, мне кажется, во время визита господина Медведева 20 октября. У нас до сих пор нет точного срока для этого, но я верю, что будет подписано соглашение, которое позднее подлежит ратификации в российской Думе и в Народной скупщине», — сказал Вукосавлевич, передает ТАСС.
Министр также уточнил, что обмен «практически договорен в техническом аспекте» и может быть реализован до конца 2019 года.
Напомним, возвращение страницы из древней кириллической рукописи в Белград обсуждалось несколько десятилетий. А семь картин Николая Рериха, следы которых были утеряны с момента нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года, были обнаружены в Национальном музее Сербии в 2017 году.
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Комментарии
В мире , Владан Вукосавлевич , Николай Рерих , МИД , Госдума , ИТАР-ТАСС , Сербия
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