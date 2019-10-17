В Ирландии отказались поддерживать сделку по Brexit 

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) во время голосования в британском парламенте 19 октября не поддержит соглашение по Brexit, достигнутое между Великобританией и Евросоюзом.
С нашей точки зрения, эти предложения не способствуют экономическому процветанию Северной Ирландии, а также подрывают целостность Соединённого Королевства, — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление партии.
Издание уточняет, что ДЮП имеет соглашение с правящей Консервативной партией об оказании ей помощи при важных голосованиях в парламенте.
Как писал News.ru, переговорщики со стороны Великобритании и Евросоюза достигли соглашения по Brexit. Об этом 17 октября на своей официальной странице в социальной сети сообщил премьер-министр королевства Борис Джонсон. В настоящее время, по его словам, сделка ждёт одобрения парламента, который должен позволить осуществить Brexit 19 октября.