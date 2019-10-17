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Лех Валенса похвалил Россию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Экс-президент Польши отметил важность России для мира
Фото: РИА Новости
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал победившую на польских выборах партию «Право и справедливость» и подчеркнул важность России для всего мира.
«В Польше к власти пришли популисты и демагоги. Они раздают в этом популизме всё что только можно и тем самым подкупают массы. А атмосфера этому способствует», — передает RT слова Валенсы, выступавшего в рамках международной конференции Forum 2000 в Праге.
По его словам, на настоящий момент демократия находится в кризисе, от которого он предостерегал еще 20 лет назад.
«В демократии большинство выигрывает, а сегодня большинство не идет голосовать. Поэтому где она, демократия? Через 10-20 лет на выборы будут ходить только те, кого должны избрать, а остальные люди ходить не будут», — считает Валенса.
Он также призвал граждан, чтобы они лучше организовывались.
«Старые партии не пригодны для нашего времени», — сказал он.
Говоря о будущем Евросоюза, Валенса заявил, что реформаторы и порядочные люди должны сражаться при помощи аргументов.
«Демагоги ставят под удар Европейский союз, но где же тогда мы будем договариваться?» — сказал лидер движения «Солидарность».
В ответ на вопрос про Россию Валенса похвалил изменения, которые происходят стране.
«Россия так сильно изменилась, что я её не узнаю, но и этого слишком мало на сегодняшний день. То, что делают российские демократы, — хорошо, но нужно это воплощать активнее и более солидарно. Россия нужна всему миру, это прекрасная страна», — сказал Валенса.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов Сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов Сената (верхняя палата парламента).
В понедельник по итогам голосования стало известно, что в Сейм смогли пройти несколько десятков депутатов, конструктивно относящихся к России.
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Комментарии
В мире , ЕС , Партия "Право и справедливость" , Польша , Прага
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