«Есть договоренности»: Парубий о давлении на Зеленского

Парубий заявил о давлении лидеров западных стран на Зеленского

"Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах (без сроков, когда они будут проведены согласно Закону о выборах), и об особом статусе (без условий и без терминов)", — сказал бывший парламентарий.

Парубий утверждает, что соответствующие условия навязывались Украине "некоторыми политиками" и ранее — в том числе и лично ему.

В начале октября контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".

Позднее пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал озвученные Киевом условия "новыми вводными". Он также подчеркнул, что под соглашением стоят подписи представителей ДНР и ЛНР и "финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик".