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Парубий заявил о давлении лидеров западных стран на Зеленского 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
«Есть договоренности»: Парубий о давлении на Зеленского
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил экс-глава Верховной рады Андрей Парубий.
"Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах (без сроков, когда они будут проведены согласно Закону о выборах), и об особом статусе (без условий и без терминов)", — сказал бывший парламентарий.
Парубий утверждает, что соответствующие условия навязывались Украине "некоторыми политиками" и ранее — в том числе и лично ему.
В начале октября контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
Позднее пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал озвученные Киевом условия "новыми вводными". Он также подчеркнул, что под соглашением стоят подписи представителей ДНР и ЛНР и "финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик".
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что минские соглашения по Донбассу могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины. Он добавил, что необходимо "учредить новую, по-настоящему незалежную (независимую — ред.) Украину".
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В мире , Леонид Кучма , Денис Пушилин , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Дарья Олифер , Андрей Парубий , ОБСЕ , Верховная Рада
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