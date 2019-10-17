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Анкара обвинила курдов в Сирии в использовании запрещенного оружия 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
ВС Турции не располагают запрещенным и химическим оружием, у Анкары есть информация, что его применяют в Сирии силы самообороны курдов с целью провокации, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.
Ранее пресс-служба автономной администрации курдов в Сирии заявила, что турецкие ВС в ходе военной операции на севере страны используют запрещенные белый фосфор и напалм.
"В нашем арсенале нет химического и запрещенного оружия. Но у нас есть информация, что террористическая организация использует такое оружие, а вину пытается возложить на нас, лживыми новостями пытаются бросить тень на Турцию", — цитирует Акара телеканал NTV.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действия, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , Хулуси Акар , Министерство обороны , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Анкара , Сирия , Турция
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