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Вторжение Турции в Сирию стало ответом на письмо Трампа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 63 33 минуты назад
Вторжение Турции в Сирию стало ответом на письмо Трампа
Фото: РИА Новости
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, как Анкара ответила на письмо президента США Дональда Трампа, призвавшего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «не быть дураком».
Чавушоглу заявил, что Турция «9 октября начала операцию в Сирии, это и стало ответом на письмо Трампа». По словам министра, Анакара «никогда не видела, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма». Чавушоглу отметил, что и среди американцев многие сочли тон письма «неприемлемым», передает ТАСС.
Глава турецкого МИДа сообщил, что «США выводят своих военных из этой зоны безопасности шириной 32 км», а «в Кобани, Манбидж и другие регионы» вошли сирийские войска «вместе с Россией», передает РИА «Новости».
«По этим районам мы будем говорить с Россией», — заверил Чавушоглу, отметив, что планируемая зона безопасности на севере Сирии будет занимать площадь 444 кв км.
Сейчас эти территории находятся «в руках разных игроков», с которыми Турция собирается вести переговоры и «шаг за шагом решать вопросы по созданию зоны».
Турецкие войска пока не планируют покидать Сирию.
«Мы не уйдем, будем смотреть, что происходит, выполняется ли достигнутая договоренность. У нас есть опыт по другим регионам», — сказал Чавушоглу.
Напомним, 9 октября Трамп направил Эрдогану письмо, в котором использовал неожиданную для послания главе иностранного государства разговорную лексику. В тот же день турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан.
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В мире , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , МИД , МИД Турции , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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