Вторжение Турции в Сирию стало ответом на письмо Трампа

Чавушоглу заявил, что Турция «9 октября начала операцию в Сирии , это и стало ответом на письмо Трампа». По словам министра, Анакара «никогда не видела, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма». Чавушоглу отметил, что и среди американцев многие сочли тон письма «неприемлемым», передает ТАСС.

Глава турецкого МИДа сообщил, что «США выводят своих военных из этой зоны безопасности шириной 32 км», а «в Кобани, Манбидж и другие регионы» вошли сирийские войска «вместе с Россией», передает РИА «Новости».

«По этим районам мы будем говорить с Россией», — заверил Чавушоглу, отметив, что планируемая зона безопасности на севере Сирии будет занимать площадь 444 кв км.

Сейчас эти территории находятся «в руках разных игроков», с которыми Турция собирается вести переговоры и «шаг за шагом решать вопросы по созданию зоны».

Турецкие войска пока не планируют покидать Сирию.

«Мы не уйдем, будем смотреть, что происходит, выполняется ли достигнутая договоренность. У нас есть опыт по другим регионам», — сказал Чавушоглу.

Напомним, 9 октября Трамп направил Эрдогану письмо, в котором использовал неожиданную для послания главе иностранного государства разговорную лексику. В тот же день турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан.