США объяснили инцидент с дипломатами попыткой «понять Россию»

Пресс-секретарь посольства США Москве Ребекка Росс рассказала, с какой целью, по версии Вашингтона, американские дипломаты оказались в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России

Росс заявила, что в США российские дипломаты «путешествуют, чтобы узнать больше» об Америке. Американские дипломаты также «ездят по России, чтобы лучше ее понять», сказала она.

Росс назвала это «частью нормальной дипломатической активности», передает РИА «Новости».

Напомним, дипломаты США получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но поехали в Северодвинск, а затем направились к испытательному полигону.

На станции их остановила полиция и отправила обратно, так как у дипломатов не было специального разрешения для посещения закрытой зоны.