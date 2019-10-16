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В центре Барселоны против полиции использовали туалетную бумагу 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
В Барселоне полицию забрасывают туалетной бумагой
Фото: Reuters
Вечером 16 октября в центре Барселоны снова собрался митинг с требованиями оправдать осужденных на длительные тюремные сроки организаторов референдума о независимости в 2017 году.
Протестующие, как и в прошлые дни, перегораживают улицы мусорными баками, устраивают костры. Также они придумали новый способ выразить недовольство — забрасывать полицейских рулонами туалетной бумаги, которую им оперативно подвозят на скутерах.
Тактика протестующих — закидать полицейских, а когда те начинают применять слезоточивый газ — разбежаться по прилегающим улицам.
Отбегая, манифестанты оперативно выкатывают на дорогу мусорные баки в человеческий рост, стоящие на обочинах, и, видимо, приготовленные заранее. Когда полицейские машины тормозят перед баками, в них периодически из темноты летят камни.
Несколько улиц перегорожены кострами — протестующие поджигают те же баки.
Хотя толпа в центре Барселоны составляет порядка семи тысяч человек, активистов среди них меньшая часть — это молодые люди лет 15-20, в черных толстовках, капюшонах и закрывающими нижнюю часть лица черными платками. Они быстро перегруппировываются, обходят полицию и возвращаются на первоначальное место митинга.
Остальные — в основном сочувствующие. Они поддерживают действия активистов выкриками грубых ругательств в адрес полиции, но при опасности быстро разбегаются, прячутся в кафе и магазинчиках, потом возвращаются. Иногда среди протестующих чувствуется запах марихуаны.
Противостояние в настоящий момент продолжается, расползаясь по центру города.
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