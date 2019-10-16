Новые массовые митинги начались в Каталонии

Массовые митинги проходят в различных каталонских городах и в Мадриде

Новые массовые акции протеста начались вечером в среду в различных городах Каталонии , самая массовая проходит в Барселоне.

Несколько тысяч человек, собравшиеся на улице Гран-Виа, бросают вверх туалетную бумагу — символ, по их выражению того, что в автономном сообществе "многое надо еще почистить". Кадры проходящего пока мирно митинга транслировал телеканал 24 Horas.

Кроме того, митинги проходят в Жироне , там демонстранты требуют отправить в отставку советника внутренних дел женералитета Микеля Бука.

Ранее в среду Бук осудил действия радикалов и заявил о правомерности действий каталонских правоохранительных органов в ходе беспорядков.

Акция проходит также в городе Лерида.

Кроме того, сторонники осужденных Верховным судом каталонских политиков собрались на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде. "Свободу!", — скандируют они.

Массовые акции протеста начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.

В среду около 200 студентов попытались вновь перекрыть трассу AP-7, они забрасывали сотрудников правоохранительных органов различными предметами, те в ответ применили дубинки. Акции протеста, перекрытие дорог и железнодорожных путей в автономном сообществе продолжаются. Кроме того, в среду из пяти разных городов страны в Барселону направились колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу — в день всеобщей забастовки.

Осужденные каталонские политики в среду заявили о недопустимости насильственных действий в ходе протестов.