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Боевики «ан-Нусры» активизировались в Латакии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
В Сирии активизировались боевики «ан-Нусры»
Фото: РИА Новости
В сирийской провинции Латакия активизировались боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»), сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.
Террористы активизировали разведку и диверсионную деятельность, передает «Интерфакс».
К населенному пункту Кбана переброшены как минимум пять единиц бронетехники и две установки РСЗО.
Сообщается, что в боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, передает «Звезда».
Весной Дамаск заявлял, что боевики запрещенной в России «Хайат Тахрир аш-Шам» пользуются поддержкой Турции, которая сейчас проводит операцию против сирийскизх курдов.
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В мире , Происшествия , Джебхат ан-Нусра , Интерфакс , Сирия
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