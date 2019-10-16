В Сирии активизировались боевики «ан-Нусры»

Боевики «ан-Нусры» активизировались в Латакии

Террористы активизировали разведку и диверсионную деятельность, передает «Интерфакс».

К населенному пункту Кбана переброшены как минимум пять единиц бронетехники и две установки РСЗО.

Сообщается, что в боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, передает «Звезда».

Весной Дамаск заявлял, что боевики запрещенной в России «Хайат Тахрир аш-Шам» пользуются поддержкой Турции, которая сейчас проводит операцию против сирийскизх курдов.