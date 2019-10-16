Трамп назвал игрой в песочнице помощь РФ Сирии

«Сирия может получить какую-то помощь от России, и это нормально. Там много песка, с которым они могут играть», — заявил Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой.

Трамп сравнил присутствие России в Сирии с операцией СССР в Афганистане и намекнул, что эта помощь может дорого обойтись России.

«Россия была вовлечена (в операцию) в Афганистане. Раньше она называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились», — отметил американский президент.

Он также напомнил, что противостояние Сирии, Турции и курдов в регионе имеет столетнюю историю.