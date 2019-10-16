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Трамп назвал игрой в песочнице помощь РФ Сирии 

Рамблер 13 минут назад
Трамп назвал игрой в песочнице помощь РФ Сирии
Фото: Газета.ru
Президент США Дональд Трамп сравнил присутствие российских военных в Сирии с игрой в песочнице, передает РИА «Новости».
«Сирия может получить какую-то помощь от России, и это нормально. Там много песка, с которым они могут играть», — заявил Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой.
Трамп сравнил присутствие России в Сирии с операцией СССР в Афганистане и намекнул, что эта помощь может дорого обойтись России.
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«Россия была вовлечена (в операцию) в Афганистане. Раньше она называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились», — отметил американский президент.
Он также напомнил, что противостояние Сирии, Турции и курдов в регионе имеет столетнюю историю.
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В мире , Дональд Трамп , РИА Новости , Сирия , США
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